Selçuk Ticaret Odasından Efes'in emektar arkeologlarına teşekkür

Mimar Nadide Azatoğlu'nun organize ettiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, düzenlenen buluşma programında 60 yıl önce Efes Antik Kenti'ne gelerek yıllarca Efes ve Artemis kazılarında çalışan mimar ve arkeologlar Anton Bamer, Ulrike Muss ve Hilke Thuer'e kentin kültürel hayatına verdikleri katkı nedeniyle teşekkür etti. Oda başkanı Koray Yolcu, "Bugün dünya mirası bir kentte yaşıyorsak, bunu Efes ve kentin tarihsel zenginliklerini yılmadan büyük bir sabırla toprak altından gün yüzüne çıkaran değerli arkeologlara, mimarlara, restoratörlere, tarihçilere ve kazı işçilerine borçluyuz. Burada bulunan çok değerli emektar arkeologlarımızın nezdinde kentimizin kültürel zenginliklerine katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz "dedi. Efes kazılarında çalışırken Efes Artemisi, Antik Tiyatro ve pek çok Efes bulgusunu ortaya çıkaran 87 yaşındaki Doç. Dr. Anton Bamer, 1961 yılında kente ilk geldiğinden bu yana heyecanla çalıştığını ve bugün Efesi her ziyaret ettiğinde heyecan duymaya devam ettiğini belirtti.