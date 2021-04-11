Selçuk, Unesco Dünya Mirası Alanlarına örnek oldu

Bergama'da düzenlenen Dünya Mirası İzmir Çalıştayı'na katılan Selçuk Belediyesi, yerel yönetimler ve UNESCO süreci hakkındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi. Selçuk Belediyesi ve İzmir Tanıtım Vakfı işbirliği ile yürütülen Efes Alan Yönetim Planı'nın revizyon çalışmaları, İzmir'deki diğer UNESCO Dünya Mirası Alanları için örnek bir model oluşturuyor.

Kültür Bakanlığı ve Efes Selçuk Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediyeye verilen revizyon çalışmalarını İzmir Kalkınma Ajansı desteği ve İzmir Tanıtma Vakfı ile ortak yürüten Selçuk Belediyesi; akademisyenler, sivil toplum örgütleri, seyahat acentaları, turist rehberleri ve yerel esnafın da aralarında olduğu paydaşlarla yürütülen odak toplantıları ile 2014-2019 yılları için hazırlanan Efes Alan Yönetim Planı'nın revizyon çalışmalarını yürütüyor. Selçuk, UNESCO Dünya Mirası listesine sadece Efes Ören Yeri değil St Jean Bazilikası, Ayasuluk Kalesi, Artemis Tapınağı gibi alanların yer alması ve dünya mirasının bütüncül olarak algılanması açısından önem taşıyor. Antik Efes, St Jean Bazilikası, Ayasuluk Kalesi, Çukuriçi Höyük ve Meryem Ana Evi'ni içeren Dünya Mirası Alanının mevcut durumunu, sorunları ve önerileri içeren 2020-2025 planının çalışmaları, mayıs ayı içerinde gerçekleşecek bir çalıştay ile tamamlanacak.