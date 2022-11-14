Selçuklu gençler Anıtkabir'de

İzmir Selçuk Belediyesinin düzenlediği program ile 300 genç, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Selçuk Belediyesi, ilçede yaşayan 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile kentte yükseköğrenim gören gençler için Anıtkabir ziyareti planladı. Gençler Ankara'ya uğurlanırken, gençlerin aileleri de duygusal anlar yaşadı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, “Sizler Efes Selçuklu gençler olarak, Atatürkçü gençler olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceksiniz. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk” dedi. Anıtkabir'e ulaşan gençler, bayraklarla Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine doğru yürüdü. Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakan gençler, duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini de gezen gençler, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.