Selçuklu gençlerin ilk cep harçlıkları yattı

İlk etapta kentte yaşayan ve yükseköğrenimine bu yıl başlayan 96 öğrenciye ilk cep harçlığı ile destek verildi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversiteler açılırken kentte yaşayan öğrencileri unutmadı. Bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan 96 öğrencinin ilk harçlıkları Selçuk Belediyesi tarafından ödendi. Selçuk Belediyesinin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler; okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgâh ve IBAN numaraları ile Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gerekli başvuruları yapmışlardı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenime ilk kez başlayacak öğrenciler de “İlk Cep Harçlığı Projesi"nden yararlanmak için başvuru yapabilecek.