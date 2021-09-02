İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selçuklu gençlerin ilk harçlıkları belediyeden

Selçuk Belediyesi, kentte ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere ilk harçlıklarını veriyor.


Her zaman eğitime destek olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversiteler açılırken de kentte yaşayan öğrencileri unutmadı. Bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan öğrencilerin ilk harçlıkları Selçuk Belediyesi tarafından ödenecek. Selçuk Belediyesinin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgâh ve IBAN numaraları ile Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.