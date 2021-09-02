Selçuklu gençlerin ilk harçlıkları belediyeden

Her zaman eğitime destek olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversiteler açılırken de kentte yaşayan öğrencileri unutmadı. Bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan öğrencilerin ilk harçlıkları Selçuk Belediyesi tarafından ödenecek. Selçuk Belediyesinin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgâh ve IBAN numaraları ile Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.