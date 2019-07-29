Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki iş adamı, motosikletin virajı alamayarak devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Selçuk-Aydın otoyolu Çamlık yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu iş adamı Ali Rıza Üretmenoğlu'nun (58) kullandığı 35 LDD 84 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Üretmenoğlu'nun yakınları kaza yerine akın etti. İş adamının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.