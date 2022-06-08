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Selçuklu kadınlar finansal eğitimle e-ticarete katılacak

Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ‘Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı’na katıldı.

Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ‘Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na katıldı. Program çerçevesinde İstanbul'da Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Buluşması gerçekleşti.


“Paramı Yönetebiliyorum” projesi çerçevesinde ‘Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na katılan Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ortaklarının çoğunluğu kadın olan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 12 kooperatif arasına girmeye hak kazandı. Kooperatif adına üye Ferda Topalan, kadın kooperatiflerini İstanbul'da buluşturan Dijitalleşen Dünyada Kadın Kooperatifleri konulu panele katıldı. Etkinlikte Selçuklu kadınların üretmiş oldukları ürünler de ziyaretçilerle buluştu.


30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2009 yılından bu yana sürdürülen proje çerçevesinde geliştirilen ‘Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı'na yaptığı başvuru kabul edilen Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yürütülen program çerçevesinde e-ticaret ekosistemine katılacak.


“Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı çerçevesinde kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için bir yıl boyunca çeşitli eğitimler düzenlenecek.

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