Selçuk'ta 100. yıl meclisi

yıl dönümü olan 8 Eylül günü yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan meclis toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “100 yıl boyunca nasıl özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ettiysek bu topraklarda aynı şekilde yaşamaya devam etmek, bir arada yaşama kültürümüzü geliştirmek ve çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin en büyük temennilerinden bir tanesidir” dedi.

Olağan gündem maddelerinin görüşüldüğü Selçuk Belediye Meclisinde Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bugün 8 Eylül, kurtuluşumuzun 100. yılı. 100 yıl boyunca nasıl özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ettiysek bu topraklarda aynı şekilde yaşamaya devam etmek, bir arada yaşama kültürümüzü geliştirmek ve çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin en büyük temennilerinden bir tanesidir. Umarım da öyle olur. Bugün zaten konuşmamı yaparken de söylemiştim; ‘Barış içinde ve kardeşçe ve her zaman cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç vazgeçmeden devam etmek nasip olsun. Çok şanslıyız, şu anda belediye meclisimizde her ne kadar azınlıkta bile olsa üç kadın meclis üyesi ve bir kadın belediye başkanı var. Türkiye Cumhuriyeti içinde bu şekilde kadınların siyasetin içinde yer almış olması ve tam da kurtuluşumuzun 100. yılında bir kadın belediye başkanı olarak burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim” dedi.

Selçuk Belediye Meclisi Toplantısı İkinci Oturumuna katılan meclis üyeleri de kurtuluşa dair düşüncelerini paylaştı.