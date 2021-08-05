Selçuk'ta 14. Türkiye Tiyatro Buluşması devam ediyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, tiyatroseverleri buluşturan 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasının üçüncü gününde atölyeler ve söyleşiler düzenlendi.

Selçuk ilçesi, 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ‘Tiyatro Özgürleştirir' sloganıyla düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasının üçüncü gününde etkinlikler, Pamucak Kamp Alanı'nda düzenlenen atölyelerle başladı. Çağrı Özgür Hün ile şan atölyesi, Cengiz Toraman ile Oyuncu musun? Öyleyse Yak Kendini atölyesi, Kamer Yıldız Ok ile yazarlık atölyesinin yanı sıra çocuklar için de atölyeler düzenlendi.

Ahmet Ferahlı Parkı'nda “Yaşayan Dil ve Tiyatro” ile “Tiyatroda Yeni Örgütlenme Modelleri ve İhtiyaçlar” söyleşileri düzenlendi. Söyleşilerde Cengiz Toraman, Işıl Özgentürk ve Nazif Uslu konuşmacı olarak yer aldılar. Söyleşilerin moderatörlüğünü Kamer Yıldız Ok yaptı.

Söyleşilerin sonunda Selçuk'ta düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması ile ilgili değerlendirme yapan Tiyatrocu Orhan Aydın, Türkiye Tiyatro Buluşmalarının ilk düzenlendiği yıldan itibaren katılım gösterdiğini belirterek, “Bu tür buluşmalar sevinç yumağıdır. Barıştır, eşitliktir, kardeşliktir, özgürlüktür, aşktır ve bunların tamamı aslında tiyatrodur. Bu buluşmaların yıllar boyu sürmesini diliyorum. Tiyatro buluşmalarına bugüne kadar destek veren yerel yönetimler alkışlanıyor. Bugün burada Selçuk Belediyesi bütün emekçiler ve belediye başkanı ile birlikte geleceğe sevinç katmak, umut katmak, aşk katmak için bir araya gelmiş gençlere ve bizlere ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda belediyeye teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin yanı sıra her şeye rağmen sanat ve hayat diye ortaya çıkan ve bizimle yan yana gelen seyirciye, dolayısıyla Selçuk halkına da teşekkür ediyorum” dedi.

Tiyatroya yıllarını veren bir diğer isim Ayşe Emel Mesçi de, 14. Türkiye Tiyatro Buluşması için Selçuk'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Selçuk beni en çok etkileyen mekânların olduğu, araştırmalarımı yaptığım fay hatlarının üzerinde. O anlamda özellikle bu tiyatro buluşmasının bu yıl Selçuk'ta yapılmış olması ve Belediye Başkanımız Filiz Hanım'ı tanımış olmak, bir sürü dost edinmek, çok güzel bir mekânda çalışmak söyleşilere katılmak benim için harika oldu” dedi.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması üçüncü günü Amfi Tiyatro'da sahnelenen Aşk Dersleri oyunu ile son buldu.