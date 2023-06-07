Dünya Çevre Günü sebebiyle Selçuk'ta “Atığını Getir, Hediyeni Götür” etkinliği düzenlendi. Pazaryerinde düzenlenen etkinlikte geri dönüştürülebilir cam plastik, atık pil, yağ gibi atıklarını getiren Selçuklular'a kompost gübre ve fesleğen hediye edildi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gonca Erdem, “5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle her sene olduğu gibi bu sene de atığını getiren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdiğimiz bir etkinlikteyiz. Bu etkinliği çok faydalı buluyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. “Atığını Getir, Hediyeni Götür” etkinliğine katılan vatandaşlardan Gülseren Tanır, “Bugün bu olayı duyunca çok hoşuma gitti. Gerçekten çok büyük bir başarı, çok hoşuma gitti. Türkiye'nin her yerinde böyle bir şey yapılması gerekiyor” diye konuştu. Elif Şimşek ise “Atıklar boşa gitmesin. Geri dönüştürülebilir atıklarımı verdim. Çok güzel çiçekler, fesleğenler aldım. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, REFES Ritim Grubu geri dönüştürülebilir atıklardan elde edilen atıklarla müzik dinletisi sundu.

“Daha güzel bir gelecek için çevreyi korumalıyız”

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Selçuklu çocuklar Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde geri dönüştürülebilir atıklardan uçurtma ve çeşitli müzik aletleri yaptı. Atık malzemelerden müzik aleti yapan İdil Berrak, “Bugün atık malzemelerden çeşitli müzik aletleri, davullar yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Daha güzel bir gelecek için çevreyi korumamız gerekiyor” dedi. Ecem Su Yılmaz ise etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek “Geri dönüşümü sağlayıp kendi attıklarımızla yeni şeyler oluşturup doğaya ve çevreye katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.