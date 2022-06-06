Selçuk'ta atıklar kuş evi oldu

Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrencilerin çevrelerini temizleyerek farkındalık oluşturduğu, çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle müzik aleti yaptıkları, atıkların tohuma dönüştüğü etkinliklerde çevreciler bir araya geldi.

Selçuk Pazaryerinde düzenlenen etkinlikte geri dönüştürülebilir atıklarını getiren vatandaşlara tohum kiti ve gübre hediye edildi. Efes Ritim Grubu da geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan enstrümanlarla vatandaşlara bir müzik dinletisi sundu.

Efes Tarlası Yaşam Köyünde düzenlenen İlham Veren Kentin Çocukları Geri Dönüşüm Atölyesinde çocuklar çevre farkındalığı için bir araya geldi. Geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği “35 İzmir Kuş Evi” çalışmasını Efes Tarlası Yaşam Köyünde sergileyen geri dönüşüm sanatçısı Okay Çankaya, çocuklarla birlikte kuş evi yaptı. Atölyeye katılan çocuklar ayrıca Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Müzik Eğitmeni Kerim Akgüneş ile geri dönüştürülebilir atıklardan müzik aleti yapma çalışması ve Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği ile doğal baskı çalışmasıyla hem farkındalık kazanıp hem eğlendiler.

Selçuk'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ise örnek bir davranışa imza attı. Minik çevreciler, okullarının çevresinde yer alan sokakları temizleyerek önemli bir farkındalık çalışmasına katıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Selçuk'un en çevreci okulları da ödüllendirildi. Selçuk Belediyesi, Selçuk Kaymakamlığı, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili firmalar arasında imzalanan protokolle düzenlenen Yeşil Okul Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Selçuk'ta eğitim veren 29 okul arasında düzenlenen Yeşil Okul Yarışmasında en fazla geri dönüştürülebilir atığı toplayan Zeytinköy İlkokulu 1., Atatürk İlkokulu 2., Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3. oldu.