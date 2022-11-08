Selçuk'ta çeşitli suçlardan arananlara ve zehir tacirlerine baskın: 24 gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakalarken, 8 ayrı uyuşturucu olayından da 11 kişi gözaltına alındı. 24 kişinin gözaltına alındığı her iki operasyonda, toplamda 8 kişi tutuklandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, yapılan operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan ekipler, zehir tacirlerine yönelik 8 ayrı uyuşturucu baskını yaptı, 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda; 1 adet ruhsatsız silah, 23 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 6 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonları çerçevesinde ise gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.