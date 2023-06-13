Selçuk'ta çevre dostu tarım uygulaması

Tarım kenti Selçuk'ta üreticiler, zirai atık toplama noktalarıyla çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyor. Selçuk Belediyesince tarımın yoğun yapıldığı yerlerde 20 farklı noktaya yerleştirilen zirai atık konteynerlerine üreticiler tarafından bırakılan boş zirai ambalaj atıkları, lisanslı bir firma aracılığıyla toplanarak bertaraf ediliyor.

Sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Selçuk'ta kullanılan zirai ilaçların ambalaj atıklarının doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçmek amacıyla, Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından proje geliştirildi. Buna göre tarımın yoğun yapıldığı yerlerde 20 farklı noktaya zirai atık konteynerleri yerleştirildi. Üreticiler tarafından bırakılan boş zirai ambalaj atıkları, lisanslı bir firma aracılığıyla toplanarak bertaraf ediliyor.

"Üreticiler duyarlı"

Zirai atıkların belirli bir sistemle toplanmasının toprak, yer altı ve yer üstü sularının temizliği açısından büyük önem oluşturduğunu belirten Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gonca Erdem, “İlçemiz bir turizm kentinin olmasının yanı sıra dört mevsim üretim yapılan önemli bir tarım kenti. Özellikle küresel ısınmanın son derece arttığı bu günlerde, bu durum iklim krizine neden olmakta ve iklim krizi doğanın dengesini bozmaktadır. Bu da üreticilerimizin zararlılarla mücadelesi çerçevesinde bazı kimyasal uygulamalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Uygulamalarda kullanılan kimyasal gübrelerin ve ilaçların boş ambalajlarının bir tehlikeli atık statüsünde olduğunu bildiğimiz için bu ambalajların doğaya gelişigüzel atılmasının çok ciddi bir çevre problemine neden olduğunu fark ettik. 4 yıl öncesinde Türkiye'de bir ilk diyebileceğimiz bir projeye başladık. Tarımın çok yoğun uygulandığı Belevi, Gökçealan, Çamlık gibi mahallelerimize yaklaşık 20 adet konteyner yerleştirdik. Boş zirai ambalaj atıklarımızı toplayarak lisanslı bir firmayla bertaraf ediyoruz. Bir plastik atığın bile bin yılda doğada yok olduğunu düşünürsek atıkların doğaya karışmasının, toprağa karışmasının, sonrasında yeraltı sularından denize ulaşmasının çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu projede çiftçilerimizin son derece duyarlı olduğunu gördük. Çünkü konteynerlerimiz sürekli doluyor. Bu yüzden mutluyuz. Henüz projeden haberi olmayan üreticilerimize yine seslenmek, istiyoruz, projeye sahip çıkmalarını için onları davet ediyoruz. Çevremize hep beraber koruyalım” dedi.