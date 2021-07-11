Selçuk'ta Ceylan Ertem rüzgarı

Sanatçı Ceylan Ertem, Pamucak Sahili'nde Selçuk'un yanı sıra çevre ilçelerden gelen binlerce dinleyici ile buluştu.

Alternatif müziğin sevilen ismi Ceylan Ertem, Selçuk konserinde kendi albümlerinden parçaların yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Ahmet Kaya gibi isimlerin de sevilen eserlerini seslendirdi. Ceylan Ertem'i dinleyenler arasında Selçuk'un fahri hemşehrisi Hayko Cepkin de vardı. “Kadın kent” Selçuk'ta, kadın bir belediye başkanının davetiyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu beliren Ceylan Ertem, “Kadınlar olarak en önde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadın kentine çok yakıştın”

Konser sonunda sahneye çıkarak Ceylan Ertem'e teşekkür eden Selçuk Belediye Başkanı Sengel, “Sevgili Ceylan'ın ‘Ütopyalar Güzeldir' dediği gibi Ceylan'ın şu an burada olması, bu kalabalığın bir arada olması, bu konseri düzenlememiz bizim için 1,5 yıldır ütopya olmuştu. Sevgili Ceylan'a ve buraya gelip bu özlemi gideren herkese, burada görev yapan herkese çok teşekkür ederim. Müzik hiç susmasın. Ceylan'ı buraya davet ederken şunu düşündük; Amazonların kurduğu bir kentteyiz. Aynı zamanda Artemis'ten Meryem Ana'ya kadar buram buram bir kadın kentindeyiz. Bu kadın kentine çok yakıştın Ceylan Ertem” diye konuştu.