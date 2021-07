Selçuk'ta çocuklardan "Doğadan Ezgiler" piyano dinletisi

İzmir'in Selçuk ilçesindeki çocuklar, "Doğadan Ezgiler" piyano dinletisinde dinleyicilere bir müzik ziyafeti yaşattı.

Selçuk ilçesindeki çocuklar, "Doğadan Ezgiler" piyano dinletisiyle katılımcıların karşısına çıktı. Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlenen piyano dinletisinde, Galina Gül'ün öğrencilerini dinleyenler arasında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de vardı. Piyano dinletisinin birinci bölümünde; İngiliz Besteci Walter Carrol'un piyano albümlerinden bazı eserler çalan 28 çocuk, konserin ikinci bölümünde kursta öğrendikleri parçaların yanı sıra ünlü bestecilerin eserlerine de hayat verdi. Beğeni toplayan piyano resitalinin sunumu Sema Köseoğlu tarafından yapıldı. Açık Havada Doğadan Ezgiler Piyano Dinletisinde piyano çalan çocuklara tek tek sertifikalarını veren Başkan Sengel,"Bu akşam müthiş yetenekleri dinledik. Her zaman söylüyorum; sanatın, sporun her alanında üzerimize düşeni her zaman yerine getireceğiz. Bu kadar güzel bir ekibi bir araya getiren, müziği çocukların hayatına dâhil eden Galina Gül'e özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın başarıları daim olsun, müzik hiç susmasın" dedi.