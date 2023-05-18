Selçuk'ta dağıtılan fidelerle sofralar bereketlenecek

İzmir'de Selçuk Belediyesi, kent genelinde tarımı desteklemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, atalık tohumlardan üretilen; domates, biber, uzun patlıcan, karpuz ve salatalık gibi ürünlerden oluşan 20 bine yakın fide ve 2 tona yakın kompost gübre yurttaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara dağıtılan kompost gübrelerin, Park ve Bahçe Biriminin kent genelinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklardan elde edildiği belirtildi. Daha önce atalık tohumlardan elde edilen fideleri alım garantisi ile üreticilerle paylaşan Selçuk Belediyesi, atalık tohumlardan elde edilen fideleri de yurttaşlarla buluşturarak desteklemiş oldu.