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Selçuk'ta, jandarmadan tarihi eser operasyonu

Selçuk ilçesinde tarihi eser ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki otomobil içerisinde eski dönemlere ait 8 adet heykelcik, kandil ve 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Pamucak mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; KOM Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, eski dönemlere ait 8 adet heykelcik figürü, 4 adet heykelcik başı, 2 adet kandil, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 33 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayda C.Ç., S.B., H.D., K.Ç., İ.K., M.B. ve Ş.B. isimli 7 şüpheli yakalandı. C.Ç. ve S.B. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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