Selçuk'ta kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti

Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde, kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sürüyor. Psikolog Birgül Gönül danışmanlığında, kentte kadınlara yönelik verilen psikolojik danışmanlık hizmeti ile kadınların hayat kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bireyin günlük hayatta yaşadığı sorunların üstesinden gelmesi anlamında psikolojik danışmanlık hizmetinin önemine değinen Psikolog Birgül Gönül, "Yaşam olaylarına bağlı olarak hepimiz birtakım sorunlar yaşarız. Bazen bunların üstesinden gelir bazen de gelemeyiz. Özellikle Covid-19 ve devamındaki mutasyonlarla birlikte yaşam alanlarımızda kaygılarımız ve zorlanmalarımız arttı ve çözüm üretmekte zorlamaya, daha fazla destek almaya ihtiyaç duymaya başladık. Çözüm üretemediğimizde zihinsel ve duygusal olarak yıpranıp, hayattan keyif alamayız. Psikolojik yardım alma ihtiyacı duyarız. Bu çok insani bir şeydir. Efes Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde bireysel danışmanlık hizmeti verilerek, kişinin yaşam kalitesini düşüren sorunlara birlikte bakılarak, bireyin kendi çözümlerine ulaşması sağlanmaktadır” dedi.

Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde, kadınlara yönelik sağlanan psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kadınların, 0232 892 27 35 numaralı telefondan ya da Kadın Dayanışma Merkezi'nden bilgi alabileceği belirtildi.