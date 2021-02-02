Selçuk'ta kırsal mahalle değişikliği oy birliği ile kabul edildi

Selçuk Belediye Meclisi, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında toplandı. Olağan gündem maddelerinin görüşüldüğü şubat ayı meclis toplantısında, köyden mahalleye dönüşen; Zeytinköy, Barutçu, Çamlık, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu, Şirince ile belde belediyesi iken mahalleye dönüşen Belevi Mahallesi'nin kırsal mahalle olarak belirlenmesi ile ilgili madde görüşüldü. Söz konusu madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Süreç ile ilgili meclis üyelerine ve kamuoyuna bilgi veren Başkan Sengel, "Geçen hafta içerisinde köy ve belde muhtarlarımızla bir bilgilendirme toplantısında bir araya geldik. Belediye meclisimizden oy birliğiyle geçen karara köylerimizde yaşayan tüm yurttaşlarımıza artı bir değer kattık. Bu düzenleme ile köylerin tamamen eski niteliğine dönmesi söz konusu değil; ancak dediğim gibi bu köylerimiz için bir artı değerdir. Eğer bu karar alınmasaydı köylerde yaşayan vatandaşlarımız 2022 yılının ardından emlak vergisi ve su giderlerinde ciddi bir külfet ile karşı karşıya kalacaklardı. Bu yüzden bu konuyu direk meclise getirdik. Bu anlamda meclis üyelerimize bu karardaki oy birliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Peki düzenleme ne getiriyor?

2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir Yasasıyla; Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince Köyleri ile Belevi Belde Belediyesi mahalleye dönüşmüştü.

Hayata geçmesi planlanan düzenleme ile kırsal mahalle ya da kırsal yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde, gelir vergisinden muaf olan esnaf, kırsal mahalle statüsü kazanan köylerde konutu olan vatandaşlar, tarlası olanlar, 31 Aralık 2022'den sonra da emlak vergisi ödemeyecek. Ticari, turistik işletmelerde emlak vergisini yüzde 50 oranında ödeyecek. Su ücretlerini ise ticari faaliyetler yürüten işletmeler en fazla yüzde 50'sini, konutlarda en fazla yüzde 25'ini ödeyecek.

Kararın 90 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçmesi bekleniyor.