Selçuk'ta pazar atıkları kompost gübreye dönüştürülecek

İlk olarak Çarşamba Pazarı'nda başlayan uygulama ile pazar esnafının konteynerlere attığı yeşil atıklar kompost gübreye dönüştürülecek ve üretici olan pazar esnafına verilecek.

Tarım ilçesi Selçuk'ta doğa ve üretici dostu yeni bir proje hayata geçti. Çarşamba Pazarı esnafının memnuniyetle karşıladığı proje ile doğaya ve üreticiye katkı sunulacak. “Pazardan Doğaya” Projesi ile kompost hale getirilen atıklar ile çöp miktarı azaltılırken, üreticiye destek verilecek. Sağlanan çevre ile ilgili döngü ile hem üretici hem doğa kazanacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bilal Kılıç, “Sebze ve meyve atıklarını tekrar kazanma adına bir çalışma başlattık. Buradan hareketle iki adet geri dönüşüm konteynerini Çarşamba Pazarı'nın girişine yerleştirdik. Bundan sonra pazarcılarımız kendi atıklarını bu geri dönüşüm konteynerlerine atacak ve biz de bunları tekrardan kompost gübreye dönüştürerek üretime kazandırmış olacağız” dedi.