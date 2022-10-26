Selçuk'ta polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, son 15 günde yapılan ve 13 kişinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, son 2 hafta içerisinde 10 ayrı olaya müdahale edildi. 13 şüphelinin yakalandığı faaliyetlerde, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirildi.

13 kişinin yakalandığı operasyonlarda M.E, C.Ç, İ.T ve A.Ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüphelilerin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.