Selçuk'ta Ramazan dayanışması

Selçuk Belediyesi, Ramazan ayında da dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor. İftar Kart uygulaması ile Ramazan'ın ilk gününden bu yana kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kartlarına yüklenen bedellerle paket servis hizmeti veren restoran, fırın gibi işletmelerden alışverişini yapabiliyor.

Öte yandan, bir diğer uygulama olan “Ramazan Dayanışma Paketi” ile isteyen yurttaşların desteğiyle bağışlanan koliler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Destekte bulunmak isteyen vatandaşların, https://ramazan.efesselcukbelediyesi.com/ adresinden iki farklı dayanışma paketinden istediği miktarda satın alabileceği ifade edildi.