Selçuk'ta salça zamanı

“Ezilenler domates olsun, siz keyfinize bakın” sloganıyla Selçuk Belediyesinin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi, 1 Ağustos'tan itibaren köylerde ve kent merkezinde yer alan mahallelerde olacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projesi olan, geçmiş yıllarda kadınların memnuniyeti ile karşılanan salça makinesi, bu yıl da belirlenen tarihlerde kent merkezinde ve köylerde yerini almaya hazırlanıyor. Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi, belirtilen tarihlerde 09.00-16.00 saatleri arasında köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

Tarihler şu şekilde belirtildi: 1-2 Ağustos-Zeytinköy, 3-4 Ağustos-Barutçu, 5 Ağustos-Sultaniye, 8-9-10 Ağustos-Zafer, İsabey ve 14 Mayıs mahalleleri, 11-12 Ağustos-Havutçulu, 15-16 Ağustos-Gökçealan, 17-18-19 Ağustos-Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri, 22-23 Ağustos-Belevi, 24-25 Ağustos-Acarlar, 26-29 Ağustos-Şirince, 31 Ağustos-1 Eylül-Çamlık.