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Selçuk'ta teknenin batması ile suda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

İzmir’in Selçuk ilçesinde balık tutmak için Barutçu Gölü’ne açılan teknenin ağlara takılarak batması sonucu suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde balık tutmak için Barutçu Gölü'ne açılan teknenin ağlara takılarak batması sonucu suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Cumartesi gecesi saat 03.30 civarı Selçuk'a bağlı Barutçu Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Barutçu Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşın balık tutmak için gittikleri gölde hızlı giden tekne ucunun ağlara takılması sonucu battı. Teknenin batacağını anlayan Hakan Kumaş, teknedeki boş bir benzin bidonunu alarak tekneden hızla kendini attı. Bidon yardımıyla kıyıya doğru ilerleyen Kumaş sabaha karşı çevredeki avcılar tarafından kurtarılırken, teknedeki Vural Kurt (27) ise


suda kayboldu. Olayının ardından harekete geçen jandarma, gölde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından da aranan Vural Kurt'un cansız bedeni bugün akşam saatlerinde bulundu. Suyun içerisinden çıkarılan amatör balıkçının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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