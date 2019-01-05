Selçuk'ta Tır şarampole uçtu, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza Aydın İzmir otoyolu Selçuk Çamlık yokuşunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aydın yönünden Selçuk yönüne gitmekte olan Mahmut Fakir'in (53) kullandığı lojistik malzeme yüklü 54 AAK 008 plakalı Tır, gece sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan Tır Şoförü Hasan Fakir'e ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin haber verdiği sağlık ekipleri yaptı. Selçuk Devlet Hastanesine ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücü Mahmut Fakir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.