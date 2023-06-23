Selçuk'ta vatandaşlar talep etti, belediye yeni bankların montajını yaptı

Selçuk ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kentte bazı noktalara bank konuşlandırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Selçuk Belediyesi çalışanları, demir atölyesinde belediyenin öz kaynaklarından banklar üretti. 27 talebin 20'si yerine getirilirken, üretilen bankların montajı istenilen sokaklara yapıldı. Yeni banklar vatandaşları memnun ederken, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Siz isteyin biz yapalım, biz üretelim, siz keyfini çıkarın. Çalışma arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Banklarımızda nice güzel sohbetler, tebessümler dileriz. Kendimiz ürettik, kentlimize teslim ettik."