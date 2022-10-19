Selçuk'ta verilen toprak analizi hizmetiyle çiftçilerin maliyetleri düşecek

Selçuk Belediyesi, çiftçilere yönelik ücretsiz toprak analizi hizmeti vermeye başlıyor. Verilecek bu hizmetle maliyetlerin düşürülmesi ön görülürken, bilinçli gübre kullanımının da artması bekleniyor.

Bu yöntemle ayrıca, bilinçsiz ve aşırı gübrenin toprağa verdiği zararı da azaltmayı amaçlayan çiftçiler, toprağın ihtiyaç duyduğu besinleri doğal yöntemlerle karşılayabilmek için gereken bilgiye de ulaşacak.

"Aslında aynı doktorların başvurduğu kan tahlili yöntemine çok benzer bir şey"

Toprak analizi bilgilendirme toplantısında üreticilere seslenen Selçuk Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, "Toprak analizi hizmeti hem üreticimizi desteklemek amaçlı hem de doğayı ve çevreyi koruyabileceğimiz bir hizmet" dedi.

Özdalyan, "Bu anlamda bu hizmeti yapmaktan gerçekten mutluyuz. Toprak analizi teknik anlamda çok çok önemli bir yöntem. Aslında aynı doktorların başvurduğu kan tahlili yöntemine çok benzer bir şey. Toprağımızın neyi eksik neyi fazla olduğunun, üretilen ürün için nelerin gerekli olduğunu ortaya çıkaran bir yöntem aslında toprak analizi. Girdi maliyetlerinin bu kadar yükselmesinden dolayı üreticimizin alışkanlık haline getirdiği standart gübreleme yerine toprağımızın gerçekte neye ihtiyacı olduğuna yönelmemizi sağlayan bir hizmet toprak analizi. Amacımız; doğru ve verimli gübreleme. Belediyemize bir dilekçe ile başvuran üreticilerimize telefonla ulaşıyoruz. Üreticilerimiz tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne teslim edilen numunelere dair gelen sonuçları üreticilerimize teslim ediyoruz. Üreticilerimiz de bu sonuçlara uygun gübreleme programlarını uygulayabilecekler” dedi.

"10 kilo gübre kullanacağımıza belki 1 kilogram gübre kullanacağız"

Toprak analizi hizmetinden memnuniyetini ifade eden çiftçi Coşkun Tuncer, “Vatandaşa büyük bir yardım. Şimdi zaten her şeyin pahalı olduğu zamanda bu hizmetin ücretsiz olması çok iyi. Gübrelerin 50-60 TL'den 600-700 TL'ye çıktığı bu zamanda 10 kilo gübre kullanacağımıza belki 1 kg gübre kullanacağız. Çok memnumuz” şeklinde konuştu.

10 yıldır Selçuk'ta üretim yapan Alim Demir ise “30 yıl tarım kredide çalıştım. 10 yıldan beri de çiftçilikle uğraşıyorum. Toprak analizi benim gördüğüm kadarıyla çiftçiler arasında revaçta olan bir şey değil. Çok güzel bir hizmet. Çitçilerimizin bu analizi mutlaka yaptırmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Selçuk Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilecek ücretsiz toprak analiz Hizmetinin, belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleşeceği ifade edildi.