Selçuk'ta yaz okulu kursları başlıyor

Ücretsiz olarak düzenlenecek yaz okulu kursları için son başvuru tarihi ise 7 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Yılın her döneminde kentte yaşayan çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla iç içe olması için çalışmalarını sürdüren Selçuk Belediyesi, okulların tatile girmesi ile birçok farklı alanda yaz okulu kursları açıyor. Futbol, voleybol, basketbol, bendir, gitar, çello, drama, piyano, keman, halk oyunları, bateri, orf ritim, erbane ve resim dallarında açılacak olan kurslar için başvurular, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezine yapılacak. Kültür kurslarına 7 yaş ve üzeri çocukların başvuru yapabileceği, futbol, voleybol ve basketbol kurslarına ise 7-14 yaş arası çocukların kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Öte yandan belediye, kent genelinde yaşayan çocukların kültür ve spor kurslarına katılımı içinde çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde devam eden müzik kurslarının yanı sıra, spor okullarına devam eden çocukların ulaşımı, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin ulaşımları ve malzeme teminleri de Selçuk Belediyesi tarafından sağlanıyor. Yaz okulu kurslarına dair daha detaylı bilgi ve kayıt için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezine ulaşılabileceği, 0232 892 17 20 numaralı telefondan bilgi alınabileceği aktarıldı. Kurslar için son başvuru tarihi ise 7 Temmuz 2023 olarak açıklandı.