Selçuk'ta Yeni Türkü konseri ile kurtuluş coşkusu

Selçuk'un kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle düzenlenen kentin kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü'nün konseri ile sona erdi.

Farklı kuşakları müzikle birleştiren grubun konseri sırasında sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Kurtuluşumuzun 100. Yılını Yeni Türkü gibi duayen bir grupla kutlamak istedik. EFEST'İN anlamı 'Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet'. Geçmişteki ezgileri geleceğe taşıyalım istedik. Selçuk şöyle bir yerdir; çağdaştır, demokrattır, Atatürkçüdür, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar da bağlıdır. 100 yıldır bağlı kalmıştır. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında da gerçekten bağlılığını kanıtlayacaktır” dedi.

Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Bu kent öyle bir kent ki; 2019 yerel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına vermiş olduğu yetkiye de dayanarak ilk kadın belediye başkanı seçti. O yüzden cumhuriyetin ikinci yüzyılına yaklaşırken, birçok yüzüncü yılı hep beraber kutlarken bir kadın belediye başkanı olarak, bu kentin başkanı olmaktan gurur duyuyor ve halkımın önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Yeni Türkü'ye Selçuk'un kurtuluşunun 100. yılında Selçuk'ta oldukları için teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel; “Müziğinizin tınısı hiç ama hiç dinmesin. Her seferinde alkışlarınız çoğalsın” dedi.

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu Selçuk'ta olmaktan duyduklarını memnuniyeti belirterek; “Filiz Başkan bizi davet etti. 100. yıl deyince tüylerimiz diken diken oldu. Büyük minnetle anıyoruz. Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını. Bize bir vatan verdiler. Bundan daha büyük bir hediye olamaz. Selçuk da zaten çok sevdiğimiz, her zaman gelip ziyaret ettiğimiz bir yer” ifadelerini kullandı

Yeni Türkü verdiği konserde, “Vira Vira”, “Olmasa Mektubun”, “Fırtına” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Her yaştan Efes Selçuklu'nun coşkuyla eşlik ettiği konser bayraklarla İzmir Marşı'nın söylenmesi ile son buldu.