Selçuk'ta Yeni Yıl Panayırı açıldı

2023'e sayılı günler kala açılan Yeni Yıl Panayırı'nın ilk gününde çocuklar kar yağışı ve animasyon karakterleriyle doyasıya eğlenirken, Selçuklu üreticiler el emeği ürünlerini satışa sundu.

Selçuk, yeni yıl heyecanını panayır ile yaşıyor 30 Aralık tarihine kadar pazar yerinde açık kalacak panayırı ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocuklarla eğlendi, üretici stantlarını tek tek gezdi. Selçuk Belediyesi tarafından açılan Yeni Yıl Panayırında Hediyelik Eşya Stantları, Müzik, DJ Performans, Çocuk Etkinlikleri, Lunapark, Kar Makinası, Sihirbaz, Noel Baba, Palyaço, Maskot Olaf ve Pamuk Prenses çocuklarla ve tüm kentlilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca yaklaşan yeni yıl öncesinde belediye huzurevini de ziyaret etti. 2023'e sayılı günler kala huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Her yılbaşından birkaç gün önce buraya geldiğimde müthiş iyi duygularla buradan ayrılıyorum. 2023 hepimize her şeyden önce sağlık getirsin. Yaşama karşı mücadele gücü getirsin. Hepimiz beraber olduğumuzda yan yana adım attığımızda çok güçlü oluruz. Şu ana kadar her anımda koşulsuz yanımda oldunuz. İyi ki varsınız” dedi.