Selçuk'ta yeni yıl panayırı

2022'ye sayılı günler kala Selçuk'ta açılan Yeni Yıl Panayırında çocuklar doyasıya eğlenirken, üreticiler de el emeği ürünlerini tüketici ile buluşturdu.

Selçuk'ta yeni yıl heyecanı panayır ile yaşanıyor. Selçuk Belediye Bandosu Cumartesi Pazarında dolaşarak panayır coşkusunu sokaklara taşırken, 24 Aralık'ta ziyaretçilere kapılarını açan Yeni Yıl Panayırında çocuklar eğlendi, açılan stantlarda çoğunluğu kadın olan üreticiler ise gıda, takı, hediyelik eşya gibi el emeği ürünlerini satışa sundu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Yeni Yıl Panayırını ziyaret etti. İlk olarak stantları gezen Başkan Ceritoğlu Sengel, daha sonra çocuklarla atölyede yılbaşı süsü yaptı.

Gün boyu oyuncaklarla, sihirbaz gösterisiyle eğlenen, atölyelerde yeteneklerini geliştiren çocuklar, akşam olduğunda ise suni kar yağışı ve müzik eşliğinde eğlendi.