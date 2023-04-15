Selçuk'ta yollar yenileniyor

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları başladı. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde toplam 27 bin metrekare yol yapılacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in mahalle sohbetlerinde vatandaşlardan gelen talepler üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde yol çalışmaları başladı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Sengel, “Cumhuriyet Mahallemiz için ihaleye girdiğimizi daha önceden de beyan etmiştik. Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapısı bitmiş yollara ilişkin olarak, firmaların ayrılmasıyla birlikte bozulan yollarımızı tekrar yapabilmek adına bir ihale ilanına çıkmıştık. İhalemizi gerçekleştirdik, imzamızı da attık. Hemen kolları sıvayarak Cumhuriyet Mahallesi'nin yollarına ve aynı zamanda kaldırımlarının da tekrardan yapılmasına ilişkin olarak işlemlere başlanıldı. Bütün Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine ve Selçuk'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının yapılacağı sokaklar ise 5028-5037. Sokak, Rıfat Baran Caddesi, 5014. Sokak, 5105. Sokak, Rıfat Baran Caddesi-5115. Sokak bağlantısı, 5116. Sokak, 5054. Sokak, 5060. Sokak olarak belirlendi.