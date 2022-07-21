Selçuk'ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Selçuk Belediyesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında imzalanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Türker Oktay ile Bahar Oktay gözetiminde 4-14 yaş arası çocuklara belediye havuzunda yaz boyu yüzme dersleri verilecek.

Proje ile geleceğin yüzücülerinin Selçuk'tan çıkmasını hayal ettiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği ile belediye havuzunda düzenlenecek yüzme kursları için bir protokol imzaladık. İki milli yüzme antrenörü ile bu projeyi hazırladık. İnşallah Selçuklu çocuklarımız için çok faydalı olur ve Selçuk'ta da bir sürü milli yüzücümüz olur. Destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, projenin Selçuklu çocuklar için yararlı olacağına değinerek, “Selçuk'ta da başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bu bir başlangıç adımı oldu bizim için. Selçuk'ta yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Türker Oktay ise; Biz Olimpik Performans Spor Kulübü'nde yetişen çocukları Fenerbahçe ve mili takımlara gönderiyoruz. Selçuk Belediyesi ile de bu yönde bir protokol imzaladık. Geleceğin milli yüzücülerini bulmak için Selçuk'a geldik. Bu çalışmaları sürekli hale getirmeyi diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, başvurular 27-29 Temmuz tarihleri arasında belediye havuzuna yapılacak ve dersler ise 3 Ağustos'ta başlayacak.