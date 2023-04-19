Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve parti üyeleri, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağış yaptı.

CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve parti üyeleri, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte bankaya giderek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağış yaptı.

Destek veren herkese teşekkür eden Mehmet Karanfil, “Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek için bankadaki hesabına bağışta bulunduk. İnşallah iktidar olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçip büyük bir çoğunlukla da meclisi temsil edeceğiz” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın arkasında kocaman bir halk var ve biz halk hareketi olarak bu bağışı yaptık. Umuyoruz ki, halkın iktidarı en yakın zamanda gerçekleşecek” diye konuştu.