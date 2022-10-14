Selçuk'un bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Selçuk Belediyesi 2023 Yılı Tahmini Bütçesi belediye meclisinden oy birliğiyle geçti.

Bütçe hazırlanma süreci hakkında bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Müdürlüklere yapmış olduğumuz stratejik planlar dahilinde neler yapacağını sorarız, müdürler de tekliflerini alırlar mali hizmetlere gelir. Mali Hizmetler de müdürlüklerin bu tekliflerini alarak kısa kısa işlemlere giderler. Sonunda da bir bütçe oluşur. Bunların ötesinde de giderler oluşturulur. Şöyle yapılabilir miydi, gelirlerimiz için halktan toplanacak olan parayı arttırabilir miydik? Evet, ama bunu tercih etmedik” dedi.

Selçuk Belediyesi'nin sosyal yardım giderlerinin sadece Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesi ile sınırlı olmadığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “2019'dan bu yana bir spor kulübü diyor ki, bizim sporcularımızın eşofmanı yok. Onlar da aslında sosyal yardımdır ama bütçesi Sosyal Yardım İşlerinden değil Kültür Müdürlüğünden çıkar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Efeslim Kart, Efesli Bebeler Projesi var. Bir de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz altında olmayan Çevre Sağlık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde olan aş evimiz var. Aş evimizin yaptığı çalışmaları da sosyal belediyecilik bünyesinde değerlendiriliyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik noktasında taşımalı eğitime verilen desteğin ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Sosyal yardım noktasında 4+4+4 eğitim sisteminde köylerde kapatılan okullarda 18 yaş altı herkes bizim için çocuktur. O çocukları yatırdığımız paralarla okullarına taşıyoruz. Milli Eğitim ya ihaleye çıkacak ya da bize ihaleye çıkma yetkisi verecek. Hayır dedikleri için bunu herkesin parasını banka hesaplarına yatırıyoruz. Sosyal yardım işleri konusunda İçişleri Bakanlığı'nın son 10 yılı anlattığı raporda yazıyoruz. İçişleri Bakanlığı iki müfettişinin belediyemizin son 10 yılını inceledi. Son 10 yılı incelemesinin sonucunda, Filiz Ceritoğlu Sengel döneminde kurumsallaşmaya sahip olan Efes Tarlası Yaşam Köyünden tutun da yapılmış olan bütün çalışmalara kadar tam bir sosyal belediyecilik örneği gösterilmiştir diye müfettiş raporumuz var” dedi.

“Nitelikli etkinlikler yapıyoruz”

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütçesinden yapılan festival, şenlik ve her türlü etkinliğin kent açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Yaptığımız festivallerde Gökçealan'ın üzümü meşhur diyoruz. Gökçealan'ın kadınları bu üretici pazarına gidecek ve onlar kendi paralarını kendileri kazanacak. Hem Gökçealan'ın üzümünü şenlendiriyoruz hem de orada yaşayan üreticilere kazanç sağlıyoruz. Şeftali Şenliğinde de aynı şeyi yapıyoruz. Yaptığımız şeyi üç beş kişiye yapmıyoruz. İnfluencerları ve sanatçıları çağırıyoruz. Zeytinköy Nar Şenliğimiz var mesela. Orada yaşayan nar üreticimiz istiyor. Orada da üreticilerimize para kazandıracağız. Biz kaliteli etkinlikler yapıyoruz. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde Türkiye'nin en önemli eğitimcilerini çağırıyoruz. Öğretmenlerle birlikte panel yapıyoruz. Buraya siyaset okulunu getiriyoruz ve halka açıyoruz. Kent Belleğimiz süs diye durmuyor orada. Kentin belleğine hakim olsun her zaman işlevi olan bir yer olsun diye yaptık. Kent belleğimizde çalışanlara da teşekkür ediyorum. Orada müthiş konferanslar veriliyor. Efes Selçuk artık cıvıl cıvıl bir yer oldu” şeklinde konuştu.

Kent genelinde yapılan nitelikli etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Gerçekten Efes Selçuk'a dair her şeyi öğrenebileceğiniz, yaşama dokunan etkinlikler yapıyoruz. İnsan sağlığından tutun Efes Selçuk'un gelişimine dair etkinlikler yapıyoruz. Belediyenin tek görevi inşa faaliyetleri değildir. Halkı zenginleştirmektir. Sadece ekonomik anlamda değil ruh olarak, fikir olarak da zenginleştirmektir. En son düzenlediğimiz İklim Atölyeleri ile Selçuk Belediyesi ilk defa Fransız Konsolosluğundan hibe aldı. Milli Eğitim Bakanlığı iklim değişikliğine dair müfredata bir konu koymuş. Bunları bütün çocuklara yaşatarak öğretin demiş. Biz ona uygun bir proje yaptık” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti.