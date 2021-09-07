Selçuk'un festivali EFEST başladı

Selçuk'un yerel değerlerini öne çıkaran; sahneleri, sokakları ilham veren kentin isimlerine açan EFEST, Efes Selçuk Belediyesi hizmet binası önünden hareket eden muhteşem bir kortejle başladı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in her yaştan Selçuklu ile birlikte yürüdüğü korteje Vosvos İzmir Fun Club üyelerinin turu damga vurdu.

Korteje köy akademilerinin, belediye tiyatrosunun çocukları, Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı, bisikletliler ve vatandaşlar katıldı. Vosvos İzmir Fun Club üyelerinin Vosvos turu da EFEST kortejine ayrı bir renk kattı. Pazar yerinde sona eren EFEST kortejinin ardından festival, müzik ve eğlence ile devam etti. Kent merkezini saran festival kapsamında açılan hediyelik eşya stantları, üretici pazarı ve yerel lezzetler sokağı da festivalin ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Selçuk'un yerel değerlerini, yeteneklerini öne çıkaran festivalde çocuklar da atlıkarıncalar ve sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi. EFEST'in ilk gününde pazar yeri ana sahnede Selçuk'un genç sesleri yer aldı. Efe Demiralay & Merve Çoban, Grup Dost Ağaçlara Şarkı Söyleyen Kadınlar'ın yanı sıra EFEST'in ilk gününde ise Efes Kent Orkestrası da şarkılarıyla kentlilere keyifli dakikalar yaşattı.

Efest'in kral ve kraliçesi seçildi

Köklü bir geçmişi olan EFEST'te önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da festivalin kral ve kraliçesi seçildi. Kentin gururu olan Milli Sporcular Derin Uygur ve Minel Öztürk, EFEST'in bu yılki kral ve kraliçesi oldu. Başkan Sengel festival sahnesinde yaptığı konuşmada, “Bizim EFEST'te mottomuz ‘Geçmişi hisset, geleceği keşfet”. Selçuk ilham veren perilerin diyarı olarak birçok genç yetenek yetiştiriyor ve biz onlarla gurur duyuyoruz. Bu yüzden EFEST'te gurur duyduğumuz gençlerimize yer verelim istedik” dedi. EFEST, 7-8 Eylül tarihlerinde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlerle devam edecek.