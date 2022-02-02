Selçuk'un gelirleri için birleştiler

Selçuk Belediyesinin meclis toplantısında, Efes Alt Kapı Otoparkı ve Efes Örenyeri'nden elde edilen gelirlerin sonraki dönemlerde kira bedeli ve cirodan yüzde 35 kesinti karşılığında belediyeye bırakıldığı sürecin aralık 2021'de sona erdiği hatırlatılarak gelirlerin yeniden Selçuk Belediyesine verilmesi gerektiği belirtildi.

Selçuk Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent esnafı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Kent ekonomisi açısından büyük önem arz eden turizm gelirleri ile ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, 1970'lerden bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Efes Alt Kapı Otoparkı ve Efes Örenyeri'nden elde edilen gelirlerin sonraki dönemlerde kira bedeli ve cirodan yüzde 35 kesinti karşılığında belediyeye bırakıldığı sürecin Aralık 2021'de sona ermesine bağlı olarak Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİM) tarafından planlanan ihale süreci ve sonuçlarını anlattı.

“Selçuk Belediyesi bir tehdit altındaydı"

Konunun tüm Selçuk açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Selçuk Belediyesi bir tehdit altındaydı. Bu tehditten kastım, sadece belediye nazarında değil halkın her kademesine dokunabilecek ve kentin geleceğine ilişkin bir durum. Hepimizin bildiği gibi 1970'lerden beri Efes Alt Kapı Otoparkı, Meryem Ana Otoparkı, Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Selçuk Belediyesinin otoparklardan başka bir geliri yok” dedi. 2021'in aralık ayı itibariyle Selçuk Belediyesinin Efes Alt Kapı Otoparkı üzerinde haklarının sona ermesinden önce haziran ayında yapılan toplantıya dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, “Geçtiğimiz haziran ayında bir toplantı yaptık. Toplantıda sivil toplum örgütleri, bütün ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarımız vardı. Bu toplantıda dedik ki; 'Efes Alt Kapı Otoparkı'nın tekrardan Selçuk Belediyesine verilmesi için üzerimize düşen neyse onu yapacağız.' Sonra o iyi niyete dair toplantının arkasından bir fotoğraf verdik. Selçuk Belediyesi 1957 yılında kuruldu. 1957 yılından beri herkesin aynı noktada anlaştığını gösteren tek fotoğraftır” diye konuştu.

Hepimiz sahip çıkmak zorundayız

Başkan Ceritoğlu Sengel daha sonra haziran ayında yapılan ve tüm partilerin, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının imzaladığı çağrı metnini okudu. Metne imza atan herkesin siyaset üstü bir bakış açısıyla konuya baktığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bu hepimizi ilgilendiriyor. Esnaf arkadaşınızı, şoför arkadaşınızı, taksicisini, yanınızdaki komşuyu hepinizi, hepimizi ilgilendiriyor. Bu Filiz Ceritoğlu Sengel'in meselesi değil, sadece belediyenin meselesi değil. Sahip çıkmak zorundasınız, sahip çıkmak zorundayız. Kimin gücü neye yetiyorsa yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İmza kampanyası kararı

Başkan Ceritoğlu Sengel'in ardından Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu'nun çağrısıyla kent konseyini oluşturan bütün tüm bileşenlerin bir araya gelmesiyle bir komisyon kurulmasına ve tüm Selçuk'un birleşerek yaygın bir imza kampanyası başlatılmasına karar verildi.