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Selçuk'un ilk kadın siyasetçilerinden Zeliha Vişne, trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde, 1974 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Selçuk Kadın İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Zeliha Vişne (84), kullandığı otomobilin minibüs ile kazaya karışması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 1974 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Selçuk Kadın İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Zeliha Vişne (84), kullandığı otomobilin minibüs ile kazaya karışması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Efes Kavşağında meydana geldi. 1974 yılında Doğru Yol Partisi Selçuk Kadın İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve daha sonra da Kızılay Derneği Selçuk Şube Başkanlığı görevini yürüten Zeliha Vişne (84), otomobili ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı minibüs ile kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Vişne, ambulansa alınarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk'un ilk kadın siyasetçilerinden olan Vişne, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Öte yandan, kazadan kimliği öğrenilemeyen minibüs sürücüsü yara almazken, Vişne'nin ölümünden dolayı sevenleri ve ilçe halkı büyük bir üzüntü duydu. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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