Selçuk'un minik yeteneklerinden cumhuriyet konseri

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı nedeniyle minikler anlamlı bir konser verdi, performansları alkış aldı.

Selçuk Belediyesi İsabey Gündüz Bakımevi ve Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir program hazırlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda çocuklar önce şiirler okudu. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyeri olan anneler ve çocuklarından oluşan orkestranın konseri ve Artemis Ritim Grubunun performansları, katılımcılardan büyük alkış aldı.

İsabey Gündüz Bakımevindeki küçük yeteneklerin “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı gösterisinin ardından konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm çocuklara, annelerine ve tüm müzik eğitmenlerine teşekkür ederek, "Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve İsabey Gündüz Bakımevimiz bugün cumhuriyetimizin tam 99. yılında bir kompozisyon oluşturmuşlar. Sahneye çıkan çocuklarımız, cumhuriyetin geleceğini ortaya koyarlar. Sahneye çıkan kadınlarımız cumhuriyetin gerçekliğini ortaya koyarlar. Kadınlar biz geleceğimiz için cumhuriyete sahip çıkanlarız derler" dedi.