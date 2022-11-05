Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi görücüye çıktı

UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın potansiyelini artırmak amacıyla Bergama Belediyesi tarafından başlatılan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi, alanında uzman misafirlere ev sahipliği yaptı.

İzmir Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin yönetim kurulu ve uzmanları, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesini yerinde gezdi. Uzmanlar, alanı gezip bilgi aldı. Uzmanları Bergama'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın tarihi değerlerini bir mücevher gibi parlatacak olan projeyle turizmden hak edilen değerin alınacağını söyledi.