Sendika Başkanı Ervüz: "Neden 29 gün beklendi?"

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelenmesi üzerine işçilere hitaben konuşan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Madem ki bu grev ertelenecekti neden 29 gün beklendi?" diye sorarken, kararla ilgili "Üzülerek geçmiş olsun diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi gereğince alındı. Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, konuyla ilgili işçilerle görüştü.

"Neden 29 gün beklendi?"

İşçilere hitap ederek konuşan Ervüz, "29 gündür sürdürdüğünüz mücadeleden dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Siz Türkiye'ye işçi sınıfına örnek oldunuz. Emek mücadelesine örnek oldunuz. Belediye işçilerinin sesi oldunuz. Ancak üzülerek dün gece bir haber aldık. Dün Nihat Zeybekci bunun işaretini vermiş. Bazı arkadaşlarımız iyi niyetle acaba bize katkı mı koyacak, sözleşmeyi mi çözecek dedi ama Nihat Zeybekci'den beklenen oldu. Zamanında da asgari ücretin çok yüksek olduğunu söylemişti kendisi bakanken. Bu anlayışla bir arkadaştan ne çıkabileceğini tahmin ediyordum. Ama maalesef iktidar elindeki silahı çok iyi kullandı. Bir şekilde madem ki bu grev ertelenecekti neden 29 gün beklendi? Neden ekmeğimizi kaybetmenizi, sigortanızın yatmamasını, çalışma gücünüzün ortadan kalkmasına seyirci kaldılar apayrı bir konu. Burayı kullanıp buranın üzerinden prim yaptılar. Bu mücadele bu şekilde bitmemeliydi. Sonuç nereye varacak bunu zaman gösterecek. Eğer grev bir şekilde ertelenmişse 60 gün süreyle görüşme yapılır sonucunda Yüksek Hakem Kuruluna gitmekten başka seçenek yoktur. ‘60 gün ertelendi 60 gün sonra nere kalmıştık?' deyip başlanacak bir olgu değil ama ben yine söylüyorum; siz emekçinin kazanması için çaba sarf ettiniz. Biz bu süre zarfında olmayacak eleştirilerle karşı karıya kaldık" ifadelerini kullandı.

"İdeolojik davranmakla suçladılar"

İnsanların kendilerini ideolojik davranmakla suçladığını ifade eden Ervüz, şöyle konuştu:

"Bizi bir siyasi partinin yörüngesinde olmakla suçladılar. Sosyal demokrat dediklerimiz, ‘iktidarın uzantısı, arsenik kokusu seziyoruz' yazanlar, her şeyi söylediler. Diğer kesim, ‘ben işime gecikiyorum, yollara rezillik çekeceğime İZBAN işçisi rezil olsun, ekmeğini büyütmesin.' Onlar sizin can emniyetiniz. Sizleri taşıyacaklar ama kafada 50 problemle taşıyacaklar. Bundan sonra ne olacağı, işverenin hangi noktada durduğuna, görüşmelere bağlı. Yüksek Hakemi tavsiye etmem. İnşallah oralara kalmadan verilen sözle geri adım atmazlar kazanımlarımız o noktadan ileri götürür müyüz diye çaba sarf edeceğiz."

"Bu mücadele inşallah kazanımla sonuçlanmış bir mücadele haline gelir" diyen Ervüz, "Üzülerek geçmiş olsun diyorum. Başka bir şey bulamıyorum. Geceden beri uyku uyumadım. Bu böyle sonuçlanmamalıydı. Siz bunu hak etmediniz. Birilerinin dediği gibi 10 bin maaşlı insan değilsiniz. Sizler bu mücadelede öncü oldunuz. Bizler de sendika olarak her zaman yanınızda durduk. Belki Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Her sunulanı, önerileni sizlerin oylarıyla kabul veya reddettik. Bunun bir ilk olduğunu herkes bilmeli. Böyle uygulama maalesef yok. Çoğu sendika böyle yola başvurmaz. Biz normal şartlarda sizin elçiliğinizi yaptık" diye konuştu.