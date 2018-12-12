Sendika binasına kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde sendika binasında kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Naldöken semtinde bulunan bir sendika binasında kumar oynatıldı istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi. Sendika binasına düzenlenen operasyonda tombala oynayan 59 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan aramalarda 4 bin 200 tombala pulu ve 180 tombala kartı ele geçirildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı binaya daha önce de kumar operasyonu yapıldığı belirtildi.