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Sendika ile İZBAN arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.


İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçilerin geçen 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenmişti. Ertelemenin ardından İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüzde 26 zam oranında anlaşma sağladı.

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