Sendika ile İzmir Metro A.Ş. arasında anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde,“yüzde 25 zam” konusunda uzlaşmaya varıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde “seyyanen” 700'er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesine imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı “Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25'lik zam işçilerimize hayırlı olsun.” mesajıyla duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası'nın İZBAN'da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.