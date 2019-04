Sengel, mazbatasını alarak ilk kadın başkan oldu

Büyük bir katılımla mazbatasını alan Selçuk'un ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel önce mazbatasını aldı. Sengel ardından devir teslim töreniyle eski Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'dan görevi devraldı. Başkan Sengel, belediye eski Başkanı Bakıcı'ya tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Bu koltuk ancak bu kadar naif ve güzel şekilde teslim edilebilirdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel seçimlerde seçimi kazanan CHP'nin Selçuk adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk ilçe binası önünde partililerin yanı sıra halkın da coşkusuyla karşılandı. Başkan Sengel, tüm Selçuklularla birlikte İlçe Seçim Kuruluna yürüdü. Belediye hoparlöründen kent sokaklarına yayılan İzmir Marşı eşliğinde tüm Selçuk halkını selamlayarak yürüyen Sengel, 5 yıl boyunca kendisiyle birlikte görev yapacak parti meclis üyeleriyle birlikte Selçuk İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbata ile kendisini dışarıda bekleyen Selçuk halkını selamlayan Başkan Sengel, ardından Selçuk Belediye Başkanlığı binasına geçti.

Koltuğu devretti

Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu koltuk belediye başkanı sıfatıyla bana verilmiş olabilir ama bu koltuk aslında hepimizin” dedi.

Selçuk'ta bir ilk yaşanıyor

Selçuk'ta ilk kez bir kadın belediye başkanı seçilmiş olmasından dolayı ilçenin yeni Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i kutladığını ifade eden Eski Başkan Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, “Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Sayın Sengel Selçuklu hemşerilerimizi için elinden geleni yapacaktır. Kendisi de erdemli bir şekilde, dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde hoşgörü içerisinde çalışarak ve başararak bu yılları tamamlanacağına inancımız sonsuzdur. Bu görevi tevdi eden halktır. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"Bu mazbata 'Kadınlar her şeyi başarır' diyor"

Bundan sonra çok çalışacaklarının altını çizen Başkan Sengel, "Mazbata benim için şunu ifade ediyor; 'Bundan sonra çok çalışacaksın Filiz, halk sana güvendi Filiz' diyor. Bu mazbata diyor ki 'Kadınlar her şeyi başarır' diyor. Bu mazbata diyor ki; 'Çocuklarımızın geleceğine köprü at Filiz' diyor. 'Geçmişle asla uğraşma, ileri bak, Selçuk'un yararına olan her şeyi gerçekleştir' diyor. Biz bu görevi sadece belediye olarak değil sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, Selçuk halkının yararına olabilecek her şeyi yapmak için çıktık yola” diye konuştu.

Selçuk Belediye Eski Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'nın görev süresi boyunca siyaseti hoşgörü ve sevgi dili yapılabildiğini gösterdiğini belirten Başkan Sengel, “Sayın Bakıcı'ya yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bu koltuk ancak bu kadar naif ve güzel şekilde teslim edilebilirdi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Sengel, Bakıcı'ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Selçuk'un yeni belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel devir teslim töreninde “Darısı İstanbul'un başına” diyerek de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdi.

Atatürk Anıtı'nda yemin etti

Devir teslim töreninin ardından tebrikleri kabul eden Başkan Sengel, daha sonra beraberindeki meclis üyeleri, belediye çalışanları ve Selçuk halkıyla birlikte Atatürk Anıtına geçerek, kızı Nefes ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende konuşan Başkan Sengel, şunları söyledi:

“1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yerel yönetimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesinin üzerinden bunca zaman geçtikten sonra 1957'de kurulan Selçuk Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına verilen bu hakkı sonuna kadar, yine Ulu Önderimizin söylediği gibi açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek için hiç durmadan çalışacağıma O'nun huzurunda ant içiyorum. Sizlerin destekleriyle şahsıma verilmiş olan bu hakkı en iyi şekilde, en doğru şekilde Selçuk'a, İzmir'e ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde yerine getireceğime de söz vererek ant içiyorum.”