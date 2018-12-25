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Serap Tamay ve Grup Günberi'den unutulmaz konser

Sanatı ve sanatçıyı Bucalılarla buluşturan Buca Belediyesi Kültür Sanat ve Sanat Merkezi, etkinliklerine devam ederken, merkezin son konser programında, etnik Latin ağırlıklı olmak üzere rembetiko ve Balkan ezgilerinin sevilen yorumcusu Serap Tamay ve Grup Günberi sahne aldı.


Konser, sergi ve söyleşileriyle Bucalıların çekim merkezi olan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, kış dönemi programlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sanatın her dalında programlar düzenleyen merkez, birbirinden ünlü sanatçıların yanı sıra genç yetenekleri ve eserlerini de sanatseverlerin beğenisine sunuyor.


Merkez son olarak Serap Tamay ve Grup Günberi konseriyle şenlendi. Etkileyici sesi sahne performansıyla Bucalılara dikkat çeken bir müzik şöleni yaşatan Serap Tamay ve Grup Günberi, zengin repertuarlarıyla beğeni topladı.


Gitarda İsmet Tezcan, kanunda Erol Gönüldaş, kemanda Selçuk Gönüldaş, Klarnette Mehmet Esat Gül, perküsyonda Erkan Süren ve kontrbasta Bora Çamoğlu'nun sahne aldığı gecede, Tamay'ın şarkılarıyla kah hüzünlenip kah coşan Bucalı müzikseverler, namelerle keyifli bir gece yaşadı.

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