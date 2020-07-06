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Serdar Gürler'in sol dizinde yırtık tespit edildi

Göztepe, Fenerbahçe maçında sakatlanan Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Göztepe, Fenerbahçe maçında sakatlanan Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.


Göztepe Spor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in MR sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucu sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavi sürecine hemen başlanıldığını açıklayan İzmir ekibi, Serdar Gürler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi temennisinde bulundu.


Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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