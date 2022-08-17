Serdar Sabuncu, Göztepe'ye veda etti

Muş 1984 Muşspor ile anlaşan Göztepe Futbol Akademi Teknik Direktörü Serdar Sabuncu, yaptığı açıklamayla Göztepe'ye veda etti.

Göztepe'de geçtiğimiz sezon öncesinde Futbol Akademi Teknik Direktörlüğüne getirilen Serdar Sabuncu, dün kesinleşen görüşmelerin ardından 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor kulübüyle teknik direktörlük görevi için anlaşmıştı. Anlaşmanın üzerine Serdar Sabuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

“Elbet bir gün buluşacağız”

Sabuncu, “Ayrılık da sevdaya sahildir” başlığıyla paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Muhteşem bir aşkla, tutkuyla ve coşkuyla görev yaptığım şanlı Göztepe'mize bugün itibarıyla veda ediyorum. Geriye modern futbolun tüm gerekliliklerini yerine getirecek eğitimli bir kadro, üreten ve üretmeye devam edebilecek sistem, A Takımımıza Furkan, Alihan, Cengizhan, Berkay'ı, A Milli formamıza Kaan'ı ve Göztepe'mizin gelecek olan evlatlarını sizlere armağan ve emanet ederek haklı bir gururla ayrılıyorum. Sizleri çok seviyorum. Elbet bir gün buluşacağız.”

Serdar Sabuncu, daha önce A takım seviyesinde Altay, 24 Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve İzmirspor'da teknik direktörlük görevi yapmıştı.