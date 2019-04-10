Serdar Sandal belediyenin kapılarını halka açtı

Sandal ilk icraat olarak vatandaş ile belediye başkanlığı makamı arasındaki engellerin ortadan kaldırılması talimatını verdi.

“Vatandaşı artık başkanlık katında ağırlayacağız. Bayraklı hepimizin, belediye halkın belediyesi. Vatandaşın başkanlık katına gelmesinde ne zarar var” diyen Başkan Sandal, 8'inci katta sonradan yapılan demir kapıyı kaldırttı. Bu kapsamda fen işleri ekipleri, yeni hizmet binası ve Çamkıran hizmet binasındaki önceki dönemden kalan başkanlık katına çıkışı engelleyen kapıların ikisini de söktü. Sandal, Bayraklı Belediyesi halkındır. Halk istediği zaman başkana ulaşabilmelidir” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nde kapalı kapı kalmadı

Sandal ayrıca, şifreyle, kilitle, kartla açılan kapıların şifrelerini kaldırttı, kilitlerini söktürdü. Asansörlerin tamamını halkın kullanımına açtırdı. Tüm müdürlere de kapılarınızı halka açın, vatandaşlar istediği zaman gelip sizi görebilecek talimatı verdi.