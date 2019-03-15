Serkan Acar'dan ziyaretlerinde önemli mesajlar

S 32 Nolu Aliağa Kasalı Kamyoncular Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Acar, "Üniversite büyük küçük tüm esnafımıza önemli bir katkı sağlayacak. Esnafımız şimdiden bu kalkınmaya kendini hazırlamalı" dedi.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp ve yönetim kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ağırladı. Başkanlık makamında sohbet havasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Oda Başkanı Salih Yiyitalp, beş yıl süresince Aliağa'ya yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkan Serkan Acar'a teşekkür etti.

Aliağa'da bir aile olduklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, beş yıl süresince şoför esnafı tarafından her zaman bir kardeş bir abi gibi karşılandığını söyledi. Başkan Serkan Acar, özellikle Ege Üniversitesi tarafından Aliağa'ya yapılacak olan dev kampüsün şoför esnafına da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

"Dev firmalar Aliağa'yı tercih etmeye başlayacak"

Kampüsün tamamlanması ile birlikte Aliağa'ya yaklaşık 50 bin öğrencinin geleceğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, "Uluslararası niteliklere sahip olacak olan dev kampüs Aliağa ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak. Üniversite büyük küçük tüm esnafımıza önemli bir katkı sağlayacak. Esnafımız şimdiden bu kalkınmaya kendini hazırlamalı. 50 bin öğrenci ile birlikte Aliağa bir cazibe merkezi olacak ve yatırımlar ikiye katlanacak. Aliağa sanayi kentinden bir eğitim kentine dönüşecek ve ekonomi sadece sanayiden ibaret olmayacak. Birçok perakende ve hizmet sektöründe yer alan dev firmalar Aliağa'yı tercih etmeye başlayacak" dedi.

Çevre yolunun faaliyete geçmesi ve battı çıktı projesinin tamamlanması ile birlikte şehrin planının değişeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, "Eski garaj mevkiine yapılacak olan battı-çıktı ile Çanakkale yolu Tüpraş kavşağından emniyete kadar yerin altına alınacak. Çevre yolunun ağır vasıtalar için transit bir geçiş yolu olmasıyla da Çanakkale yolu kent içerisinde kalacak. Eski garaj mevkiindeki trafik keşmekeşi son bulacak. Battı çıktının ihalesi tamamlandı. Çalışmalar bu yıl içerisinde başlayacak” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, S.S 32 Nolu Aliağa Kasalı Kamyoncular Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Kamyoncu esnafı ile bir araya gelen Başkan Serkan Acar, çevre yolunun tamamlanması ile birlikte çevre yoluna yakın içesinde sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu Aliağa'ya yakışır nitelikte 160 dönümlük bir kamyon garajı yapacaklarını söyledi.

"Son beş yıldır büyük bir çalışma içerisinde olduk"

Başkan Serkan Acar, kooperatif ziyaretinin ardından kamyoncu esnafı ile buluştu. Beş yıllık süreçte kamyon garajının eksiklerini gidermek için önemli bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Serkan Acar, “Gayemiz, ülkemizin farklı bölgelerinden gelerek Aliağa'yı yurt edinen vatandaşlarımızın daha güzel sosyal olanaklara sahip olmasıdır. Bu kapsamda son beş yıldır büyük bir çalışma içerisinde olduk. Aliağalılar Aliağa'da daha fazla vakit geçirebilsin diye Ağapark'tan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Aliağa Gençlik Merkezi ve Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 110 dönümlük sosyal yaşam alanı Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi için de sona yaklaşılıyor” dedi.

Acar, “Halkımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de kentimizde tam teşekküllü bir hastanenin olmamasıydı. Bu konuda yaptığımız görüşmeler neticesinde yakın bir zamanda Aliağamız 301 yataklı A sınıfı bir devlet hastanesine sahip olacak. Biz belediye olarak yer tahsisini yaptık. Hastane iki yıllık bir süreçte hizmete açılacak. Türkiye'nin Ankara, İstanbul ve Zonguldak'tan sonra dördüncü meslek hastalıkları hastanesi Aliağa'ya kurulacak. Yine belediye olarak yer tahsisini yaptık. Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü hastane temelinin bir an önce atılması noktasında çalışmalar yapıyor. Hastanenin yıl sonuna doğru faaliyete geçmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.